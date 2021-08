Borsa: l'Europa chiude in rialzo, piatta Londra ( - 0,05%) (Di giovedì 5 agosto 2021) L'Europa chiude in rialzo, salvo Londra ( - 0,05%), rimasta piatta. La migliore è stata Parigi (+0,52%) a 6.781 punti, seguita da Madrid (+0,5%) a 8.836 punti e Francoforte (+0,3%) a 15.744 punti. . 5 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 agosto 2021) L'in, salvo( - 0,05%), rimasta. La migliore è stata Parigi (+0,52%) a 6.781 punti, seguita da Madrid (+0,5%) a 8.836 punti e Francoforte (+0,3%) a 15.744 punti. . 5 ...

La crisi di Mps: il decennio che ha sconvolto la banca più antica del mondo ... nel 1472, alla storica decisione di quotarsi in borsa a Milano nel 1999 la storia della città e ... la Mens Sana Basket sponsorizzata da Rocca Salimbeni portava in Europa il marchio del gruppo ...

Borsa: Europa migliora dopo il bollettino Bce, Milano +0,25% Agenzia ANSA Piazza Affari in crescita. FTSE MIB +0,69% Seduta positiva quella odierna per la Borsa Italiana. Il FTSE MIB segna +0,69%, il FTSE Italia All-Share +0,67%, il FTSE Italia Mid Cap +0,52%, il FTSE Italia STAR +0,36%. BTP e spread in migliorament ...

Ferrari mette il turbo e spinge la Borsa al top insieme a Unicredit Balzo in Borsa della Ferrari che, insieme a Unicredit, Banca Generali e Terna, trascina al rialzo il Ftse Mib in una giornata generalmente positiva per tutti i listini azionari, sia europei che americ ...

