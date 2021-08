“Addirittura…”. Can Yaman e Luca Argentero, è il caso dell’estate: “È successo tra loro due” (Di giovedì 5 agosto 2021) Sappiamo da tempo che Can Yaman sarà il protagonista del remake della storica serie tv “Sandokan”. L’attore turco dovrà sopportare il peso di una eredità non da poco, come quella del leggendario Kabir Bedi. Certo che negli ultimi mesi si è parlato moltissimo di Can, ma non tanto per le sue doti attoriali. Quanto per il flirt, anzi la relazione più paparazzata degli ultimi tempi con la giornalista Diletta Leotta. Oggi invece si punta l’attenzione proprio sulla serie che dovrebbe essere in lavorazione. Dovrebbe, perché in realtà ci sarebbero dei problemi. Partiamo dall’inizio. La scelta del cast di attori era stata salutata positivamente proprio da Kabir Bedi che aveva ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 5 agosto 2021) Sappiamo da tempo che Cansarà il protagonista del remake della storica serie tv “Sandokan”. L’attore turco dovrà sopportare il peso di una eredità non da poco, come quella del leggendario Kabir Bedi. Certo che negli ultimi mesi si è parlato moltissimo di Can, ma non tanto per le sue doti attoriali. Quanto per il flirt, anzi la relazione più paparazzata degli ultimi tempi con la giornalista Diletta Leotta. Oggi invece si punta l’attenzione proprio sulla serie che dovrebbe essere in lavorazione. Dovrebbe, perché in realtà ci sarebbero dei problemi. Partiamo dall’inizio. La scelta del cast di attori era stata salutata positivamente proprio da Kabir Bedi che aveva ...

Advertising

Ady0918 : @GNessi6 @mgrosa77 @eliiannu @GiselleDuchen Eh si povero Cassius ????..e vittima innocente! Porino! Sarà lì in stal… - calciepugnii : RT @pins_a_roulette: COSÌ INCASINATA CHE MICK SCHUMACHER RESISTE ADDIRITTURA A VERSTAPPEN CON UNA HAAS I CAN'T - txnystarkk : RT @pins_a_roulette: COSÌ INCASINATA CHE MICK SCHUMACHER RESISTE ADDIRITTURA A VERSTAPPEN CON UNA HAAS I CAN'T - silviettuss : RT @pins_a_roulette: COSÌ INCASINATA CHE MICK SCHUMACHER RESISTE ADDIRITTURA A VERSTAPPEN CON UNA HAAS I CAN'T - notchicca : RT @pins_a_roulette: COSÌ INCASINATA CHE MICK SCHUMACHER RESISTE ADDIRITTURA A VERSTAPPEN CON UNA HAAS I CAN'T -