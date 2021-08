Sesso in chat con un minorenne in cambio di soldi: arrestati la madre e un prete (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sesso in chat con un minorenne in cambio di soldi. Una donna di 51 anni di Termini Imerese e un parroco di 63 anni che svolge la sua funzione in provincia di Perugia sono accusati di prostituzione minorile: la donna avrebbe concesso il figlio minorenne al sacerdote in videochat in cambio di denaro. Gli abusi, tuttavia, riguarderebbero anche altri bambini. Prostituzione minorile. È questa la pesantissima accusa rivolta a un sacerdote di 63 anni e a una donna di 51: quest’ultima, stando a quanto accertato da un’indagine coordinata dalla Procura di Palermo, ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 4 agosto 2021)incon unindi. Una donna di 51 anni di Termini Imerese e un parroco di 63 anni che svolge la sua funzione in provincia di Perugia sono accusati di prostituzione minorile: la donna avrebbe concesso il figlioal sacerdote in videoindi denaro. Gli abusi, tuttavia, riguarderebbero anche altri bambini. Prostituzione minorile. È questa la pesantissima accusa rivolta a un sacerdote di 63 anni e a una donna di 51: quest’ultima, stando a quanto accertato da un’indagine coordinata dalla Procura di Palermo, ...

