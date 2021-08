Quanto ci piace gufare? A volontà! (Di mercoledì 4 agosto 2021) Soprattutto se si tratta di competizioni sportive… Molti di noi si saranno ritrovati a farlo mentre tifavano per la nazionale italiana impegnata negli Europei di Calcio, o seguendo le gesta dei nostri atleti alle Olimpiadi di Tokyo. Come sarà nato il termine “gufare” associato a questo misterioso animale notturno? E perché è riferito all’azione di augurare cose funeste al prossimo? Come detto all’inizio, il termine “gufare” si usa soprattutto in ambito calcistico. Oggi l’uso si è allargato anche ad altri casi. In origine si faceva riferimento al verso del Gufo, e solo dopo è stato associato all’augurio di eventi sfavorevoli. E’ la sua natura ... Leggi su distantimaunite (Di mercoledì 4 agosto 2021) Soprattutto se si tratta di competizioni sportive… Molti di noi si saranno ritrovati a farlo mentre tifavano per la nazionale italiana impegnata negli Europei di Calcio, o seguendo le gesta dei nostri atleti alle Olimpiadi di Tokyo. Come sarà nato il termine “” associato a questo misterioso animale notturno? E perché è riferito all’azione di augurare cose funeste al prossimo? Come detto all’inizio, il termine “” si usa soprattutto in ambito calcistico. Oggi l’uso si è allargato anche ad altri casi. In origine si faceva riferimento al verso del Gufo, e solo dopo è stato associato all’augurio di eventi sfavorevoli. E’ la sua natura ...

