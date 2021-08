Mercato Lazio, Sarri vuole una sua ex conoscenza in biancoceleste (Di mercoledì 4 agosto 2021) Continua il casting esterni in casa Lazio. Con l’arrivo di Sarri e il cambio modulo, in biancoceleste non c’è più spazio per Joaquin Correa sul quale continuano a insistere Everton e Leicester ma la sua cessione, al momento, non si sblocca. I biancocelesti avevano puntato Brandt, ma il Borussia Dortmund, dopo una trattativa iniziale, lo ha tolto dal Mercato vista l’incertezza del club italiano. Stesso discorso sta accadendo con Kostic visto che il ds dell’Eintracht lo ha praticamente blindato. Brekalo sembra destinato a rimanere al Wolsfburg ed ecco dunque che la Lazio sta valutando Januzaj e Hudson-Odoi ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 4 agosto 2021) Continua il casting esterni in casa. Con l’arrivo die il cambio modulo, innon c’è più spazio per Joaquin Correa sul quale continuano a insistere Everton e Leicester ma la sua cessione, al momento, non si sblocca. I biancocelesti avevano puntato Brandt, ma il Borussia Dortmund, dopo una trattativa iniziale, lo ha tolto dalvista l’incertezza del club italiano. Stesso discorso sta accadendo con Kostic visto che il ds dell’Eintracht lo ha praticamente blindato. Brekalo sembra destinato a rimanere al Wolsfburg ed ecco dunque che lasta valutando Januzaj e Hudson-Odoi ...

