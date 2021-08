Marcell Jacobs: ecco quanto guadagnerà grazie all’oro olimpico (Di mercoledì 4 agosto 2021) La medaglia d’oro gli frutta 180mila euro lordi, ma Marcell Jacobs, ormai mitico vincitore dei 100 metri alle Olimpiadi, non diventerà ricco per quel premio. Sarà tutto quello che ruota intorno che gli cambierà la vita. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 4 agosto 2021) La medaglia d’oro gli frutta 180mila euro lordi, ma Marcell Jacobs, ormai mitico vincitore dei 100 metri alle Olimpiadi, non diventerà ricco per quel premio. Sarà tutto quello che ruota intorno che gli cambierà la vita.

Advertising

ItaliaTeam_it : Non è stato solo un sogno, è tutto vero?? ?? Non smetteremo mai di rivedere l’impresa di Marcell Jacobs. ???… - matteosalvinimi : Il Washington Post ed il Times lanciano sospetti di doping nei confronti del nostro campione Marcell Jacobs. Squall… - Eurosport_IT : Tutto questo è bellissimo, il nostro inno sul gradino più alto del podio dei 100m: GRAZIE MARCELL JACOBS ??????… - urturino : RT @martabelliti: Comunque per vincere l'oro olimpico Marcell Jacobs ha corso i 100 metri in - Leonard29909915 : RT @Lii_dia_: 'Mi raccomando, non facciamoci riconoscere' Casa Italia durante la finale di Marcell Jacobs: #Tokyo2020 #GiochiOlimpici htt… -