Grottaglie | il sindaco aggredito in municipio Stamattina

Advertising

NoiNotizie : Grottaglie (#Taranto): il sindaco aggredito in municipio - Grottaglie : Il Sindaco di Grottaglie aggredito in municipio. Solidarietà da politici e cittadini - - antennasud_13 : Grottaglie | Aggredito sindaco D’Alò - Grottaglie : Mercoledì 4 agosto presentazione ufficiale di Maria Santoro candidata sindaco - - Grottaglie : 'Occupazione selvaggia dei marciapiedi e Strisce pedonali inesistenti', #Grottaglie Domani interroga il Sindaco -… -

Ultime Notizie dalla rete : Grottaglie sindaco

Cronache Tarantine

... Cambiamo, L. C.: Sud in Movimento, L. C.: Progetto Utopia Massafra (32.381) Fabrizio Quarto L. C.: Strada Maggiore, L. C.: Ambiente e Progresso, Unione di Centro - , L. C.: Quarto...... tra il 1860 e il 1864, concentrarono le scorribande nel territorio di, Montemesola, ... In questo spettacolo teatrale " ha detto Tagliente - ho visto l'impegno delLoca Lopomo e dell'...Momenti critici per il sindaco di Grottaglie Ciro D’Alò vittima nelle scorse ore di un vile atto di aggressione da parte di un concittadino. Un uomo, a quanto sembrerebbe con precedenti penali, ...“Probabilmente queste persone pensano che venendo in Comune e alzando la voce o le mani possono scavalcare gli iter amministrativi. Mi dispiace ma questo non succederà mai.” Do il mio consenso affinch ...