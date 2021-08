Ginnastica, chi meritava il Premio Eleganza alle Olimpiadi? Le linee di Andrade, la bellezza di Melnikova. Ma Ferrari… (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Premio Eleganza è un grande classico dei Mondiali di Ginnastica artistica e viene conferito al ginnasta e alla ginnasta che incarnano al meglio questo concetto così arbitrario e soggetto a un giudizio umano molto variegato, non omogeneo e non oggettivo. Si tratta di uno dei riconoscimenti prestigiosi più ambiti, conferito dalla Longines (nota azienda di orologi di primissima fascia) e che porta con sè anche una somma in denaro. alle Olimpiadi di Tokyo 2021, però, non è stato assegnato. Il motivo è molto semplice: ai Giochi non sono ammessi sponsor che non siano quelli tecnici e dunque il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ilè un grande classico dei Mondiali diartistica e viene conferito al ginnasta e alla ginnasta che incarnano al meglio questo concetto così arbitrario e soggetto a un giudizio umano molto variegato, non omogeneo e non oggettivo. Si tratta di uno dei riconoscimenti prestigiosi più ambiti, conferito dalla Longines (nota azienda di orologi di primissima fascia) e che porta con sè anche una somma in denaro.di Tokyo 2021, però, non è stato assegnato. Il motivo è molto semplice: ai Giochi non sono ammessi sponsor che non siano quelli tecnici e dunque il ...

