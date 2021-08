Covid - 19: altri 7 contagi a Capaccio Paestum, zero positivi a Positano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Covid - 19 continua a circolare nel salernitano. altri 7 contagi sono stati rilevati a Capaccio Paestum (11 totali) e cinque nuove guarigioni. Divina Buone notizie arrivano, invece, dalla Costiera ... Leggi su salernotoday (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il- 19 continua a circolare nel salernitano.sono stati rilevati a(11 totali) e cinque nuove guarigioni. Divina Buone notizie arrivano, invece, dalla Costiera ...

Advertising

TizianaFerrario : chi è contrario agli insegnanti vaccinati è un alleato del #Covid, gioca con la salute degli italiani, è inadatto a… - pdnetwork : Più persone si vaccineranno, meglio sconfiggeremo il #Covid. Il #GreenPass è uno strumento giusto, che afferma un… - VittorioSgarbi : Solo tre settimane fa la Regione Lazio ci informava di avere stanziato 2,2 milioni di euro per la digitalizzazione… - LukeDuke1268 : @RicBattaglia Contriariamente ad altri reporting uk, molto più trasparenti ed efficaci, sul tema dell'incidenza di… - CordioliMirco : RT @GiancarloDeRisi: Salvini attacca il governo: “Green pass per andare in pizzeria e poi sbarcano in 1.500 al giorno. Sono arrivati più di… -