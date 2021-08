Tokyo 2020, canoa velocità: Genzo vola in finale A, Burgo in B (Di martedì 3 agosto 2021) Francesca Genzo vola in finale A nel K1 200m alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Qualificazione storica per l’Italia della canoa velocità, con l’azzurra che accede alla finale che mette in palio le medaglie grazie alla quarta posizione ottenuta in semifinale con il tempo di 40.000. Samuele Burgo si ferma invece al quinto posto in semifinale nel K1 1000m (3:25.673) e dovrà dunque accontentarsi di disputare la finale B per raggiungere il miglior piazzamento possibile. Da sottolineare la ... Leggi su sportface (Di martedì 3 agosto 2021) FrancescainA nel K1 200m alle Olimpiadi di. Qualificazione storica per l’Italia della, con l’azzurra che accede allache mette in palio le medaglie grazie alla quarta posizione ottenuta in semicon il tempo di 40.000. Samuelesi ferma invece al quinto posto in seminel K1 1000m (3:25.673) e dovrà dunque accontentarsi di disputare laB per raggiungere il miglior piazzamento possibile. Da sottolineare la ...

