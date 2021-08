Sfonda il guardrail e precipita sui cantieri della Pedemontana | sbalzato fuori dall' auto muore all' istante

Advertising

ilgazzettino.it

I vigili del fuoco sono intervenuti stasera, 3 agosto, lungo la rotatoria di Via Molinetto a Montecchio Maggiore (Vicenza) per lo sfondamento delda parte di un'auto, finita nella parete della sottostante Pedemontana in costruzione: nell'incidente è deceduto un uomo. I pompieri arrivati da Arzignano e Vicenza con l'autogru, hanno ...Verso le 23, il 52enne ha perso il controllo dell'auto in località Dossello, sbattendo poi contro un. L'auto si è capovolta, volando giù per una scarpata. Tempestivo l'arrivo dei soccorsi: ...I vigili del fuoco sono intervenuti stasera, 3 agosto, lungo la rotatoria di Via Molinetto a Montecchio Maggiore (Vicenza) per lo sfondamento del guardrail da parte di un'auto, ...L’incidente alle 18.40 di martedì lungo la rotatoria di Via Molinetto a Montecchio Maggiore. L’automobilista è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è morto sul colpo ...