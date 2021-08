Rojc Pd | ' Se Orban sta in Europa solo per i soldi se ne può andare prima del 2030'

(Di martedì 3 agosto 2021) Parole dure e nette: "Il Governo ungherese sembra aver dimenticato perché esiste l'Unione europea, da che carneficina è sorta e quali libertà difende. Se l'unico motivo per restare in questa comunità ...

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Rojc Orban

Globalist.it

Se l'unico motivo per restare in questa comunità sono i soldi, allora verrebbe da invitarea ... Lo ha affermato la senatrice Tatjana(Pd) componente della commissione Esteri a Palazzo Madama,...Se l'unico motivo per restare in questa comunità sono i soldi, allora verrebbe da invitarea ... Lo ha affermato la senatrice Tatjana(Pd) componente della commissione Esteri a Palazzo Madama,...La senatrice componente della commissione Esteri: "Il Governo ungherese sembra aver dimenticato perché esiste l'Unione europea, da che carneficina è sorta e quali libertà difende..." ...“Speriamo torni il buon senso a Budapest”. “Il Governo ungherese sembra aver dimenticato perché esiste l’Unione europea, da che carneficina è sorta e quali libertà difende. Se l’unico motivo per resta ...