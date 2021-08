Perché la Polonia accoglierà l’atleta bielorussa critica contro il regime di Lukashenko (Di martedì 3 agosto 2021) La resistenza in Bielorussia sembra essere passata in secondo piano, ma le Olimpiadi di Tokyo ci ricordano Perché non abbassare la guardia su cosa accade a Minsk. l’atleta bielorussa Kristina Timanovskaya ha denunciato il suo paese Perché ha tentato di rimpatriarla contro la sua volontà. Dopo ore convulse, scortata dalla polizia che ha sventato una partenza sempre più simile a un rapimento, ha ottenuto un visto dalla Polonia, dove volerà presto come rifugiata. Le ragioni del dissidio con gli allenatori non erano politiche, ma tutte sportive: è bastato per scoperchiare un vaso di Pandora di ... Leggi su linkiesta (Di martedì 3 agosto 2021) La resistenza in Bielorussia sembra essere passata in secondo piano, ma le Olimpiadi di Tokyo ci ricordanonon abbassare la guardia su cosa accade a Minsk.Kristina Timanovskaya ha denunciato il suo paeseha tentato di rimpatriarlala sua volontà. Dopo ore convulse, scortata dalla polizia che ha sventato una partenza sempre più simile a un rapimento, ha ottenuto un visto dalla, dove volerà presto come rifugiata. Le ragioni del dissidio con gli allenatori non erano politiche, ma tutte sportive: è bastato per scoperchiare un vaso di Pandora di ...

