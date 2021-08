Migranti, in Tunisia sventate decine di partenze verso l'Italia (Di martedì 3 agosto 2021) Il ministero dell'Interno di Tunisi ha fatto sapere che la guardia costiera tunisina ha sventato, tra l'1 e il 2 agosto, 18 operazioni di emigrazione illegale alla volta dell'Italia fermando 309 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 3 agosto 2021) Il ministero dell'Interno di Tunisi ha fatto sapere che la guardia costiera tunisina ha sventato, tra l'1 e il 2 agosto, 18 operazioni di emigrazione illegale alla volta dell'fermando 309 ...

Migranti , è già scattata l'allerta degli 007 ... sono arrivati sulle coste italiane 29.461 migranti, a fronte dei 14.406 del 2020 e dei 3.920 del ... I Servizi avvertono che solo dalla Tunisia ne starebbero per partire almeno 30mila. "Il numero di ...

Salvini: sbarchi migranti è questione di ordine e salute pubblica. Attacco a Lamorgese Salvini cita i dati del Viminale sugli sbarchi, che parlano chiaro: nel periodo tra gennaio e il 2 agosto di quest'anno, stando a quanto riportato sul sito del Viminale, sono arrivati sulle coste ital ...

