LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: si comincia con il salto triplo! Subito tre azzurri in gara! (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.10 Si qualificano alla semifinale il belga Debjani (1:36.00), il keniano Cheruiyot, l’australiano Hoare, lo statunitense Hocker, il marocchino Sadiki, il polacco Rozmys. 2.07 Interessante anche la presenza del keniano Cheruiyot, capofila stagionale su questa distanza. 2.05 In partenza la prima batteria dei 1500 metri piani maschili: presente Filip Ingebrigtsen, fratello del ben più noto Jakob. 2.03 16.99 per Dallavalle! Ad appena sei centimetri dalla qualificazione! Non male l’inizio dell’azzurro che al massimo ha raggiunto 17.35. 2.02 Il primo qualificato è Yaming Zhu: 17.11 per il cinese che è già in ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.10 Si qualificano alla semifinale il belga Debjani (1:36.00), il keniano Cheruiyot, l’australiano Hoare, lo statunitense Hocker, il marocchino Sadiki, il polacco Rozmys. 2.07 Interessante anche la presenza del keniano Cheruiyot, capofila stagionale su questa distanza. 2.05 In partenza la prima batteria dei 1500 metri piani maschili: presente Filip Ingebrigtsen, fratello del ben più noto Jakob. 2.03 16.99 per Dallavalle! Ad appena sei centimetri dalla qualificazione! Non male l’inizio dell’azzurro che al massimo ha raggiunto 17.35. 2.02 Il primo qualificato è Yaming Zhu: 17.11 per il cinese che è già in ...

