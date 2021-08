L’immagine di una confezione del vaccino AstraZeneca datata 2018 è falsa (Di martedì 3 agosto 2021) Il 27 luglio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra una presunta scatola del vaccino anti Covid-19 AstraZeneca in cui si legge che sarebbe stato prodotto il 15 luglio 2018. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post, in cui ci si domanda come sia possibile che il vaccino contro la Covid-19 sia stato prodotto l’anno precedente alla scoperta del nuovo coronavirus Sars-CoV-2, avvenuta a fine dicembre 2019. Si tratta di una notizia falsa. NelL’immagine originale che mostra la confezione non compare ... Leggi su facta.news (Di martedì 3 agosto 2021) Il 27 luglio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra una presunta scatola delanti Covid-19in cui si legge che sarebbe stato prodotto il 15 luglioè accompagnata da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post, in cui ci si domanda come sia possibile che ilcontro la Covid-19 sia stato prodotto l’anno precedente alla scoperta del nuovo coronavirus Sars-CoV-2, avvenuta a fine dicembre 2019. Si tratta di una notizia. Neloriginale che mostra lanon compare ...

