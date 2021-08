Esclusiva | Alessandria | preso Abou Ba dal Nantes Chiusa maxi-operazione con il Pisa

(Di martedì 3 agosto 2021) L’è scatenato. Ha avuto nelle ultime ore il via libera dalper il centrocampistaBa, classe ’98, di proprietà del club francese e nell’ultima stagione a Cosenza. Perfezionato anche il-affare con il: al club piemontese andranno l’attaccante Marconi (32), l’esterno sinistro Beghetto (26) e il difensore Benedetti (29); al club toscano in contropartita Di Quinzio, trentaduenne centrocampista centrale. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

MondoPrimavera : ? ESCLUSIVA - zazoomblog : Esclusiva: Alessandria preso anche Mantovani dalla Salernitana - #Esclusiva: #Alessandria #preso #anche - usalessandria : Il ritorno di Massimo #Cerri all’#Alessandria: nel settore giovanile per programmare il futuro. Leggi l'intervista… - TUTTOB1 : ESCLUSIVA TB - Alessandria, fumata grigia per il rinnovo di Arrighini. 3 club su di lui -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Alessandria

alfredopedulla.com

17.20 - UFFICIALE: Aristidi Kolaj e Alessandro Russo ceduti all'. 16.25 - Stefan Simic ... 16.42 -CS: Roberto Bucchioni lascia il Sassuolo Under 16 . 15.47 - La SPAL ha ...... nell'ispezionare una stanza adibita a magazzino ritenuta essere nell'disponibilità del ... Sul posto operavano anche i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione diche nel corso ...CALCIOMERCATO SERIE B – Prosegue a gonfie vele la sessione estiva di calciomercato. Diverse trattative in ballo per tanti club cadetti che sono alla ricerca di innesti di qualità per migliorare la pro ...Francesco Orlando, 24 anni, esterno offensivo, è un nuovo giocatore dell’Alessandria Calcio. Orlando, 128 partite in carriera, 25.