Truffe assicurazioni auto | come proteggersi

(Di lunedì 2 agosto 2021) Leassicurative online in Italia continuano purtroppo ad aumentare. La conferma arriva dai dati dell' IVASS , Istituto per la Vigilanza sulle, che rileva un dato preoccupante: i ...

LBiglione : @Hrodsanto Ma è matto?Segua i grillini'ma che ti sbatti a fare figliomio?fatti aiutare da un deputato m5s o se prop… - Alessia00286018 : @carlhoff @giulianol Le assicurazioni (enti di diritto privato) sono delle truffe (legali). Con la 'tassazione gene… - robertomarinoge : TRUFFE ALLE ASSICURAZIONI, NO ALL’ARCHIVIAZIONE PER I 100 INDAGATI ANCHE ECCELLENTI -

Dalle indagini sul conto corrente è ...dei preventivi falsi che riportavano in intestazione il logo di una nota agenzia di...Per risparmiare sulla polizza assicurativa l'aveva acquistata online ritrovandosi, pochi mesi dopo, con l'auto sequestrata e una multa di 900 euro. Perché era una truffa. A finire nella rete delle ass ...