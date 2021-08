“Non ce la fa”. Preoccupazione per Gino Paoli: annullati tutti i concerti per problemi di salute (Di lunedì 2 agosto 2021) È uno dei cantautori più amati e longevi della storia della musica italiana. Ha scritto pezzi indimenticabili come “Il cielo in una stanza”, “La gatta”, “Sapore di sale” e “Quattro amici”. È ricordato non soltanto per i suoi successi professionali e il suo stile inconfondibile, ma anche per un drammatico episodio della sua vita. L’11 luglio del 1963, a causa di una serie di problemi anche sentimentali, tentò il suicidio sparandosi un colpo di pistola al cuore. Il proiettile, incredibilmente, si fermò nel torace senza intaccare organi vitali. Stiamo parlando, lo avrete capito, di Gino Paoli. A proposito della sua immensa carriera, basti ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 agosto 2021) È uno dei cantautori più amati e longevi della storia della musica italiana. Ha scritto pezzi indimenticabili come “Il cielo in una stanza”, “La gatta”, “Sapore di sale” e “Quattro amici”. È ricordato non soltanto per i suoi successi professionali e il suo stile inconfondibile, ma anche per un drammatico episodio della sua vita. L’11 luglio del 1963, a causa di una serie dianche sentimentali, tentò il suicidio sparandosi un colpo di pistola al cuore. Il proiettile, incredibilmente, si fermò nel torace senza intaccare organi vitali. Stiamo parlando, lo avrete capito, di. A proposito della sua immensa carriera, basti ...

Advertising

ladyonorato : Perché l’immunità, la salute pubblica, la difesa della vita non sono l’obiettivo né la vera preoccupazione. Il fine… - FBiasin : Ah, per intenderci (e vista la preoccupazione di tanti): l'#Inter non ha alcuna intenzione di vendere #Lukaku. - SusannaCeccardi : Siamo alle solite, a Pantelleria è caos migranti. Gli sbarchi continuano senza sosta e si moltiplicano le fughe dal… - roxibrass : RT @Pietro_Otto: Provo tristezza e preoccupazione nel vedere la superficialità e l’apatia dei ragazzi vs quello sta succedendo. Non si rend… - egusintiramisu : @LilWatann Perché l’unica loro preoccupazione è che il paese e i loro abitanti non venga visto di buon occhio, pensa te -