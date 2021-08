Maksimovic, occhi puntati sul difensore ex Napoli. Due squadre estere su di lui (Di lunedì 2 agosto 2021) L’ex difensore del Napoli Maksimovic è molto richiesto sul mercato. Il suo contratto con i partenopei è scaduto lo scorso 1 luglio, ma forte sul calciatore ci sarebbe il Marsiglia. Il serbo ex Toro avrebbe infatti un accordo di massima con il club che milita in Ligue 1, ma non basta: i francesi devono prima operare nel mercato in uscita e poi potrebbe concentrarsi sugli acquisti. Maksimovic, non solo il Marsiglia: spunta un club spagnolo sul difensore Non c’è solo il Marsiglia. Anzi, come riporta Sky Sport, nelle ultime ore è saltato fuori il Siviglia, che ricerca un difensore ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 2 agosto 2021) L’exdelè molto richiesto sul mercato. Il suo contratto con i partenopei è scaduto lo scorso 1 luglio, ma forte sul calciatore ci sarebbe il Marsiglia. Il serbo ex Toro avrebbe infatti un accordo di massima con il club che milita in Ligue 1, ma non basta: i francesi devono prima operare nel mercato in uscita e poi potrebbe concentrarsi sugli acquisti., non solo il Marsiglia: spunta un club spagnolo sulNon c’è solo il Marsiglia. Anzi, come riporta Sky Sport, nelle ultime ore è saltato fuori il Siviglia, che ricerca un...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Gli occhi delle straniere sui serbi della #SerieA: il #Siviglia pensa a #Maksimovic e #Milenkovic,… - AlUniendo : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Gli occhi delle straniere sui serbi della #SerieA: il #Siviglia pensa a #Maksimovic e #Milenkovic, ma non ma… - JoseMariFC : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Gli occhi delle straniere sui serbi della #SerieA: il #Siviglia pensa a #Maksimovic e #Milenkovic, ma non ma… - daviid1316 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Gli occhi delle straniere sui serbi della #SerieA: il #Siviglia pensa a #Maksimovic e #Milenkovic, ma non ma… - KIKISEVILLISTA : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Gli occhi delle straniere sui serbi della #SerieA: il #Siviglia pensa a #Maksimovic e #Milenkovic, ma non ma… -