Come sta andando il “processo sui mandanti” della strage di Bologna (Di lunedì 2 agosto 2021) È iniziato da più di tre mesi con un nuovo imputato, Paolo Bellini, ex membro del gruppo neofascista Avanguardia Nazionale Leggi su ilpost (Di lunedì 2 agosto 2021) È iniziato da più di tre mesi con un nuovo imputato, Paolo Bellini, ex membro del gruppo neofascista Avanguardia Nazionale

Advertising

GassmanGassmann : Un jet da combattimento F-35 ci costa come 4 Canadair per gli interventi sugli incendi. Un’ora di volo di un F-35 c… - vascorossi : Un amico è quello che sta dalla tua parte anche quando hai torto, perché quando hai ragione è facile, sono tutti ca… - sscnapoli : Il Calcio Napoli smentisce la notizia uscita su più quotidiani di aver sottoscritto un accordo con Amazon come quar… - Polisemooo : RT @rodcostakiwi: Accidenti immigrati #novax, sta a vedere che li rimandano indietro, non per il fatto che sono clandestini, piuttosto perc… - __irishrose : @Hln3A @Natt_natti89 Chissà se è vivo, come sta, se mangia, se gliele ha portate più le olive ad Ahsen -