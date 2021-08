Castel di Sangro, le squadre che il Napoli dovrebbe sfidare e le presunte date (Di lunedì 2 agosto 2021) Il Napoli avrebbe già stilato il programma per il ritiro a Castel di Sangro. Dopo il primo ritiro estivo a Dimaro, tra qualche giorno il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 2 agosto 2021) Ilavrebbe già stilato il programma per il ritiro adi. Dopo il primo ritiro estivo a Dimaro, tra qualche giorno il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ilnapolionline : Angelo Caruso (sind. Castel di Sangro): 'Per il Napoli due amichevoli contro squadre di serie B. Ecco quanti spetta… - CalcioNapoli24 : - TeleAesse : Incendi Boschivi: rivedere le politiche di gestione dei territori, aree boscate sempre più abbandonate -… - Mau_Des : @SpudFNVPN Io, green pass in tasca, ho già prenotato per castel di sangro. Quest'anno ho buone sensazioni! - kinfra_ : @mzilla03 @mick_napoli_ Pensavo anche io a Costanzo ma non è stato portato in ritiro vediamo a Castel di Sangro -