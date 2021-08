Vaccino anti-Covid: Pfizer e Moderna aumentano i prezzi per l'Unione europea (Di domenica 1 agosto 2021) Pfizer e Moderna hanno aumentato i prezzi dei loro vaccini Covid-19 rispettivamente più di un quarto e più di un decimo negli ultimi contratti di fornitura dell’Ue. Lo rivela il Financial Times, spiegando... Leggi su feedpress.me (Di domenica 1 agosto 2021)hanno aumentato idei loro vaccini-19 rispettivamente più di un quarto e più di un decimo negli ultimi contratti di fornitura dell’Ue. Lo rivela il Financial Times, spiegando...

