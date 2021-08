Tokyo 2020, Jacobs e Tamberi oro: atletica da sogno (Di domenica 1 agosto 2021) Marcell Jacobs medaglia d’oro nei 100 metri, Gianmarco Tamberi medaglia d’oro nel salto in alto. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 l’atletica italiana vive una giornata da leggenda oggi, domenica 1 agosto 2021. “E’ il sogno da quando sono bambino. In finale ho pensato che non avevo nulla da perdere, ho dato tutto, sono partito come non mai ed è successo. Vedere Gimbo vincere… mi sono gasato ed ho detto: ‘Perché non lo posso fare anch’io’. Sono la persona più felice del mondo” dice Marcell Jacobs ai microfoni di Rai Sport. “Al traguardo mi è venuto spontaneo urlare, ho ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 1 agosto 2021) Marcellmedaglia d’oro nei 100 metri, Gianmarcomedaglia d’oro nel salto in alto. Alle Olimpiadi dil’italiana vive una giornata da leggenda oggi, domenica 1 agosto 2021. “E’ ilda quando sono bambino. In finale ho pensato che non avevo nulla da perdere, ho dato tutto, sono partito come non mai ed è successo. Vedere Gimbo vincere… mi sono gasato ed ho detto: ‘Perché non lo posso fare anch’io’. Sono la persona più felice del mondo” dice Marcellai microfoni di Rai Sport. “Al traguardo mi è venuto spontaneo urlare, ho ...

