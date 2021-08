Napoli, lo strano caso di Machach: Dai i prestiti al goal al Bayern (Di domenica 1 agosto 2021) Zinedine Machach è andato in goal nella gara tra Bayern e Napoli, la sua storia azzurra è tutta da riscrivere. Machach è arrivato al Napoli, nel 2018, l’attenzione dei tifosi è stata rivolta immediatamente al nome: Zinedine, franco-marocchino con origini algerine. La storia è servita: da quel momento in poi, però, per Machach solo un girovagare senza fine tra l’Italia e l’Olanda, alla ricerca di una meta fissa e soprattutto di una destinazione definitiva, preferibilmente in azzurro. Machach: 3 ANNI AL Napoli CON ZERO PRESENZE Una lettera ... Leggi su napolipiu (Di domenica 1 agosto 2021) Zinedineè andato innella gara tra, la sua storia azzurra è tutta da riscrivere.è arrivato al, nel 2018, l’attenzione dei tifosi è stata rivolta immediatamente al nome: Zinedine, franco-marocchino con origini algerine. La storia è servita: da quel momento in poi, però, persolo un girovagare senza fine tra l’Italia e l’Olanda, alla ricerca di una meta fissa e soprattutto di una destinazione definitiva, preferibilmente in azzurro.: 3 ANNI ALCON ZERO PRESENZE Una lettera ...

