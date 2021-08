Nandez Inter e intrigo Nainggolan: domani incontro con il Cagliari (Di domenica 1 agosto 2021) Fissato per domani l’incontro tra Inter e Cagliari per Nandez e Nainggolan: i sardi hanno come priorità il ritorno del belga Continuano le grandi manovre di mercato tra Inter e Cagliari per il centrocampo. I nerazzurri lavorano per regalare a Simone Inzaghi Nahitan Nandez che con la sua duttilità può essere anche l’erede di Hakimi. Come riporta Sky Sport, il Cagliari ha come priorità il ritorno di Nainggolan. domani previsto un incontro tra le parti per cercare di definire ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 agosto 2021) Fissato perl’traper: i sardi hanno come priorità il ritorno del belga Continuano le grandi manovre di mercato traper il centrocampo. I nerazzurri lavorano per regalare a Simone Inzaghi Nahitanche con la sua duttilità può essere anche l’erede di Hakimi. Come riporta Sky Sport, ilha come priorità il ritorno diprevisto untra le parti per cercare di definire ...

DiMarzio : Domani incontro tra @Inter e @CagliariCalcio per #Nandez e #Nainggolan - AlfredoPedulla : #Nandez aspetta l’#Inter con ansia. Ripetiamolo. Prima scelta. Domani vertice. L’infortunio di #Rog è doloroso, ma… - RaiSport : ?? #Inter a un passo da #Nandez La #Juve chiude per #Jorge e prepara il rinnovo per #Chiellini ??… - Alessandro9972 : @AlfredoPedulla Radja e Pinamonti al Cagliari, Nandez e Simeone all'Inter...e c'abbracciamo... - Ganjaprince9 : @SpudFNVPN Se ci puoi dare qualche news sull'inter... siamo molto preoccupati. Cessioni non ce ne saranno ma in entrata solo nandez? Grazie -