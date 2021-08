Advertising

ReginaCatrambon : Continuano i respingimenti 400 persone #migranti riportate in #Libia cosa ne sarà di loro? Servono… - martinoloiacono : Migranti: 400 soccorsi da Sea Watch 3 e Ocean Viking. Un tempo agenzie simili erano pane per i denti di Salvini. P… - nuvolar97330681 : RT @fratotolo2: Operazione congiunta delle navi di 3 #ONG, @seawatch_intl, @SOSMedIntl e @resqship: ora ci sono circa 400 #migranti suddivi… - fratotolo2 : Operazione congiunta delle navi di 3 #ONG, @seawatch_intl, @SOSMedIntl e @resqship: ora ci sono circa 400 #migranti… - SARwatchMED : RT @MediasetTgcom24: Migranti, 400 soccorsi dalla Sea Watch 3 e dalla Ocean Viking #migranti -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti 400

Agenzia ANSA

Durante un'operazione di salvataggio di 5 ore circapersone sono state salvate e stanno ricevendo le prime cure sulla Sea Watch 3 e sulla Ocean ... per un totale di 99giunti sull'isola. Ma ...Durante un'operazione di salvataggio di 5 ore circapersone sono state salvate e stanno ricevendo le prime cure sulla Sea Watch 3 e sulla Ocean Viking. Lo fa sapere la ong tedesca Sea Watch. .'L'operazione di salvataggio è durata 5 ore'. Ieri ancora sbarchi a Lampedusa, anche in Sardegna e Puglia (ANSA) ...La Ocean Viking ha compiuto oggi quattro interventi nelle acque del Mediterraneo portando in salvo in totale 196 migranti, secondo quanto fa sapere Sos Mediterranée. (ANSA) ...