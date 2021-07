Tokyo 2020, Pajola: “Vittoria merito della difesa: squadra piena di talento tenuta a 71 punti” (Di sabato 31 luglio 2021) “Partita molto difficile, molto fisica. Siamo stati bravi a continuare a passarci la palla, ma soprattutto a tenere in difesa: abbiamo tenuto una squadra piena di talento individuale a 71 punti. Il merito va alla difesa, dobbiamo cercare di migliorare i nostri errori. Adesso si va avanti: dovremo ricaricare le energie e cercare di essere pronti”. Alessandro Pajola ha ben d’onde di parlare di difesa in seguito alla Vittoria dell’Italbasket contro la Nigeria: una Vittoria che ha aperto le porte dei quarti di ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) “Partita molto difficile, molto fisica. Siamo stati bravi a continuare a passarci la palla, ma soprattutto a tenere in: abbiamo tenuto unadiindividuale a 71. Ilva alla, dobbiamo cercare di migliorare i nostri errori. Adesso si va avanti: dovremo ricaricare le energie e cercare di essere pronti”. Alessandroha ben d’onde di parlare diin seguito alladell’Italbasket contro la Nigeria: unache ha aperto le porte dei quarti di ...

