Studio | nei no vax domina un atteggiamento negativo

AGI - La maggior parte delle persone che si dichiarano contrarie o poco inclini a sottoporsi alla vaccinazione è caratterizzata da un atteggiamento negativo generalizzato nei confronti dei vaccini, oltre che da spiegazioni e argomentazioni vaghe e poco attendibili per le proprie posizioni. A documentarlo è uno Studio, pubblicato sul Social Psychological Bulletin, condotto dagli scienziati della Jagellonian University a Cracovia, e della SWPS University of Social Sciences and Humanities di Wroclaw, che hanno utilizzato i dati relativi a 492 partecipanti autoidentificatisi come contrari o diffidenti nei confronti dei vaccini antiCovid.

