Pizzolato medaglia di bronzo nel sollevamento pesi (Di sabato 31 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Antonino Pizzolato ha vinto la medaglia di bronzo nel sollevamento pesi, categoria 81 kg. Il siciliano ha alzato 365 kg (165+200), battuto soltanto dal cinese Xiaojun Lyu (374 kg) e dal dominicano Bonnat Michel (367 kg).“Sono contento di questa medaglia, la porto a casa con tanta fatica” le prima parole dell'azzurro dopo il bronzo. “Ogni mia singola prestazione è una lotta al grammo, al chilo. E' anche una lotta contro i giudici, secondo me i 203 kg non erano un'alzata nulla. Ma sono più rammaricato per i 210 kg sfiorati: li ho tentati per ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Antoninoha vinto ladinel, categoria 81 kg. Il siciliano ha alzato 365 kg (165+200), battuto soltanto dal cinese Xiaojun Lyu (374 kg) e dal dominicano Bonnat Michel (367 kg).“Sono contento di questa, la porto a casa con tanta fatica” le prima parole dell'azzurro dopo il. “Ogni mia singola prestazione è una lotta al grammo, al chilo. E' anche una lotta contro i giudici, secondo me i 203 kg non erano un'alzata nulla. Ma sono più rammaricato per i 210 kg sfiorati: li ho tentati per ...

