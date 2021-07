Pagelle Nizza-Milan 1-1 | voti e tabellino amichevole precampionato 2021

(Di sabato 31 luglio 2021) Ledi1-1 con iai protagonisti e ildell’del. All’Allianz Riviera sfida per i rossoneri sul campo del transalpini. Più occasioni nella prima frazione per i rossoneri francesi, che colpiscono anche un palo, nella ripresa il vantaggio su rigore di Gouiri e il pareggio, appena entrato, firmato da un super Giroud. Di seguito iai protagonisti. GLI HIGHLIGHTS(4-3-3): Benitez 6; Atal 6, Todibo 6.5, Dante 6, Kamara 6, Kluivert 5, Thuram 6.5, Rosario 6, ...

Primo tempo per niente facile quello appena vissuto dal Milan all'Allianz Riviera nella partita amichevole contro ile lene risentono. Nella prima uscita europea di questo pre - campionato la squadra di Pioli soffre il ritmo e le sfuriate improvvise dei rossoneri di Francia. Sono proprio i padroni di ...... ora l'attaccante danese in forza all'ambiziosopare avere messo la testa a posto e chissà ... Che sia giunto il suo momento? Euro 2020 Svezia - Ucraina 1 - 2 dts, le: Forsberg bravo e ...Le pagelle di Nizza Milan: i voti della partita all'Allianz Riviera, amichevole precampionato per i rossoneri di Stefano Pioli. I migliori e i peggiori.Il Nizza è in cerca di riscatto, dopo una stagione 2020/2021 decisamente deludente. Fuori subito dall'Europa League e dalla Coppa nazionale, gli aquilotti hanno chiuso la Ligue 1 al nono posto con 52 ...