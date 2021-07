Ora è ufficiale: Lovato è il nuovo difensore dell’Atalanta (Di sabato 31 luglio 2021) Colpo in difesa per l‘Atalanta che ha ufficializzato l’ingaggio del difensore Matteo Lovato. Il giocatore arriva a titolo definitivo dall‘Hellas Verona. Ecco l’annuncio del club bergamasco: “Atalanta B.C. comunica l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Matteo Lovato dall’Hellas Verona. Nato a Monselice il 14 febbraio 2000, Matteo è un difensore centrale che nell’ultima stagione si è si è segnalato come uno dei migliori giovani del campionato di Serie A, mettendosi in luce con la maglia del Verona. Calcisticamente è cresciuto nel Padova con cui, dopo un’esperienza anche nelle giovanili del Genoa, ha fatto il suo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 31 luglio 2021) Colpo in difesa per l‘Atalanta che ha ufficializzato l’ingaggio delMatteo. Il giocatore arriva a titolo definitivo dall‘Hellas Verona. Ecco l’annuncio del club bergamasco: “Atalanta B.C. comunica l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Matteodall’Hellas Verona. Nato a Monselice il 14 febbraio 2000, Matteo è uncentrale che nell’ultima stagione si è si è segnalato come uno dei migliori giovani del campionato di Serie A, mettendosi in luce con la maglia del Verona. Calcisticamente è cresciuto nel Padova con cui, dopo un’esperienza anche nelle giovanili del Genoa, ha fatto il suo ...

