Infarto per Gaetano Curreri | dopo il malore sul palco svelate le condizioni di salute del leader degli Stadio

Aggiornamento sulle condizioni di Gaetano Curreri, il leader degli Stadio colpito da un malore durante un concerto di ieri sera. Trasportato in ospedale, è stato ricoverato in terapia intensiva: ora dalla pagina ufficiale del gruppo viene diramato un comunicato su cosa abbia colpito Curreri e come stia ora. Il cantante degli Stadio ha avuto un infarto.

IlContiAndrea : #Stadio “Siamo veramente felici di comunicarvi che Gaetano ha superato brillantemente l’infarto e adesso sta bene.… - fanpage : #GaetanoCurreri ha superato l'infarto: il comunicato degli Stadio al completo informa i tanti fan preoccupati per il cantante - MacriMas : RT @fanpage: #GaetanoCurreri ha superato l'infarto: il comunicato degli Stadio al completo informa i tanti fan preoccupati per il cantante - NataAlbertoni : RT @IlContiAndrea: #Stadio “Siamo veramente felici di comunicarvi che Gaetano ha superato brillantemente l’infarto e adesso sta bene. L’abb… - amazzini64 : RT @OrtigiaP: LE MIOCARDITI COMINCIANO AD ESSERE TROPPE… troppi ragazzi si accasciano e muoiono o hanno danni al cuore per cui il rischio… -