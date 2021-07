Gli spadisti Usa in pedana con la mascherina rosa in difesa delle donne vittime di violenza

(Di sabato 31 luglio 2021) Tre componenti della nazionale di spada maschile degli Stati Uniti si sono presentati ina Tokyo con lain solidarietà alledi abusi sessuali. Una presa di posizione contro il loro compagno di squadra Alen Hadzic, accusato di aver commessocontro alcune: è l’unico innera, quella ufficiale della delegazione americana, e presumibilmente non era stato avvisato della protesta da parte dei suoi compagni. La sua presenza nella delegazione statunitense non è stata vista di buon occhio: ha dovuto ...

Insieme in 'zona mista' dopo la sconfitta con la Russia,azzurri hanno raccontato così la loro delusione: " Fino a metà del quarto di finale stavamo disputando un buon match, anche se ...Avevamo raccontato la vicenda , a proposito del fatto che nonfosse stato permesso di alloggiare nel villaggio olimpico. Stavolta a prendere iniziativa sono Jacob Hoyle, Curtis McDowald e Yeisser ...Il team Usa di spada ha protestato contro uno dei suoi stessi componenti, Alen Hadzic, accusato da tre donne di abusi sessuali ..