Francia, stop alla “presa di strangolamento”. Capo della polizia: “Presenta dei rischi. Ora altre tre tecniche in sostituzione” (Di sabato 31 luglio 2021) E’ ufficiale. La presa di strangolamento, una controversa tecnica di arresto della polizia francese, non sarà più utilizzata. Ad annunciarlo è il Capo della polizia che – tramite una lettera – comunica la sostituzione della presa in questione, con altre tre tecniche per fermare gli eventuali arrestati. In realtà si era già parlato di questo provvedimento a giugno 2020. L’ex ministro dell’Interno Christophe Castaner, però, non aveva ufficializzato l’utilizzo di nessuna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) E’ ufficiale. Ladi, una controversa tecnica di arrestofrancese, non sarà più utilizzata. Ad annunciarlo è ilche – tramite una lettera – comunica lain questione, contreper fermare gli eventuali arrestati. In realtà si era già parlato di questo provvedimento a giugno 2020. L’ex ministro dell’Interno Chrihe Castaner, però, non aveva ufficializzato l’utilizzo di nessuna ...

