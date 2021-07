Boom di contagi a Tokyo, per la prima volta oltre 4mila in 24 ore (Di sabato 31 luglio 2021) I casi di coronavirus a Tokyo hanno sfondato quota 4.000 nelle ultime 24 ore per la prima volta dall’inizio della pandemia: secondo quanto riportano i media internazionali, i nuovi contagi sono stati 4.058, in netto aumento rispetto al record precedente di 3.865 segnato giovedì.Nell’ultima settimana, nella capitale giapponese è stata registrata una media record di 2.920 infezioni al giorno, pari a un incremento del 117% rispetto alla settimana precedente. Questo sabato gli organizzatori delle Olimpiadi hanno segnalato 21 nuovi casi di Covid-19 legati ai Giochi di Tokyo 2020, portando il numero totale ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 31 luglio 2021) I casi di coronavirus ahanno sfondato quota 4.000 nelle ultime 24 ore per ladall’inizio della pandemia: secondo quanto riportano i media internazionali, i nuovisono stati 4.058, in netto aumento rispetto al record precedente di 3.865 segnato giovedì.Nell’ultima settimana, nella capitale giapponese è stata registrata una media record di 2.920 infezioni al giorno, pari a un incremento del 117% rispetto alla settimana precedente. Questo sabato gli organizzatori delle Olimpiadi hanno segnalato 21 nuovi casi di Covid-19 legati ai Giochi di2020, portando il numero totale ...

