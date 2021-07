Atletica, Olimpiadi Tokyo: Daisy Osakue “Ho detto o la va o la spacca. Non immaginavo di arrivare in finale” (Di sabato 31 luglio 2021) È stato un esordio olimpico con il botto per Daisy Osakue, la campionessa azzurra del lancio del disco, che a Tokyo non solo eguaglia il record italiano di Agnese Maffeis, ma conquista una fantastica finale. “Sono entrata in pedana e ho detto ‘o la va o la spacca, cioè, mo devi lanciare non devi fare cose delicate, non devi pensare alla tecnica, mena’. A casa mia si dice ‘cazzimma’, ho voluto lanciare” le parole di Daisy Osakue alla Gazzetta dello Sport. “Volevo fare bene, non mi immaginavo di eguagliare il record italiano o di entrare in ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) È stato un esordio olimpico con il botto per, la campionessa azzurra del lancio del disco, che anon solo eguaglia il record italiano di Agnese Maffeis, ma conquista una fantastica. “Sono entrata in pedana e ho‘o la va o la, cioè, mo devi lanciare non devi fare cose delicate, non devi pensare alla tecnica, mena’. A casa mia si dice ‘cazzimma’, ho voluto lanciare” le parole dialla Gazzetta dello Sport. “Volevo fare bene, non midi eguagliare il record italiano o di entrare in ...

