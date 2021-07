Amici: Sangiovanni all’Arena di Verona (Di sabato 31 luglio 2021) Il giovane e amatissimo cantante Sangiovanni, sull’onda del successo seguito ad Amici, sta per esibirsi all’Arena di Verona per l’evento Power Hits Estate 2021. L’evento è atteso per il 31 agosto. Il prossimo 31 agosto nella splendida cornice dell’Arena di Verona si terrà l’evento Power Hits Italia Estate 2021. come reso noto da All Music Italia, fra i grandi nomi che si esibiranno risulta quello di Sangiovanni, appena Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 31 luglio 2021) Il giovane e amatissimo cantante, sull’onda del successo seguito ad, sta per esibirsidiper l’evento Power Hits Estate 2021. L’evento è atteso per il 31 agosto. Il prossimo 31 agosto nella splendida cornice dell’Arena disi terrà l’evento Power Hits Italia Estate 2021. come reso noto da All Music Italia, fra i grandi nomi che si esibiranno risulta quello di, appena Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

dailynews_24 : Amici 20, critiche per Sangiovanni: “Un cantante serio e professionista non fa così” - pannaefragola7 : Comunque che bellezza sono sangiovanni e giulia. E non seguo amici, eh. - Esponlicious : RT @lfpnt_: Unpopular opinion: Sangiovanni e Giulia Stabile (Amici 20), nelle loro categorie (canto-ballo) sono pessimi #Amici20 - trashtvstellare : Amici 20, #Sangiovanni smaschera un hater che lo ha insultato (FOTO) - GiuseppeporroIt : Amici 20, Sangiovanni viene insultato sul web: il cantante smaschera l'hater #amici20 #sangiovanni -