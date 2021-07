Olimpiadi, tiro con l’arco: Lucilla Boari conquista il bronzo (Di venerdì 30 luglio 2021) Una medaglia storica per lo sport italiano. A conquistarla è stata Lucilla Boari che in queste Olimpiadi di Tokyo 2020 è riuscita a ghermire l’alloro di bronzo. È la prima volta nell’individuale femminile del tiro con l’arco. È stata una gara condotta benissimo dall’azzurra che, durante lo svolgimento delle ostilità olimpiche, si è resa protagonista di un 9 seguito da un doppio 10 nelle altre due prove. Una prova davvero buona che, alla fine, è culminata con la medaglia. Un’altra pagina di storia dello sport italiano è stata scritta nella terra del Sol Levante. Seguici ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 luglio 2021) Una medaglia storica per lo sport italiano. Arla è statache in questedi Tokyo 2020 è riuscita a ghermire l’alloro di. È la prima volta nell’individuale femminile delcon. È stata una gara condotta benissimo dall’azzurra che, durante lo svolgimento delle ostilità olimpiche, si è resa protagonista di un 9 seguito da un doppio 10 nelle altre due prove. Una prova davvero buona che, alla fine, è culminata con la medaglia. Un’altra pagina di storia dello sport italiano è stata scritta nella terra del Sol Levante. Seguici ...

ItaliaTeam_it : BRONZOOOOOOO!!! NELLA STORIAAAAAAAAAAAAAA! ???? Prima medaglia alle Olimpiadi per il tiro con l'arco #ItaliaTeam in… - sportface2016 : +++PRIMA STORICA MEDAGLIA DI SAN MARINO ALLE OLIMPIADI: ALESSANDRA PERILLI NEL TIRO A VOLO FEMMINILE+++ #Olimpiadi #Tokyo2020 #Olympics - sportface2016 : +++LUCILLA BOARI NELLA STORIA: MEDAGLIA DI BRONZO NEL TIRO CON L'ARCO FEMMINILE+++ #Tokyo2020 #Olimpiadi #OlympicGames - FCatarella13 : RT @ItaliaTeam_it: BRONZOOOOOOO!!! NELLA STORIAAAAAAAAAAAAAA! ???? Prima medaglia alle Olimpiadi per il tiro con l'arco #ItaliaTeam in campo… - MariaRi23614460 : RT @ItaliaTeam_it: BRONZOOOOOOO!!! NELLA STORIAAAAAAAAAAAAAA! ???? Prima medaglia alle Olimpiadi per il tiro con l'arco #ItaliaTeam in campo… -