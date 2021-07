"Non volevo ucciderlo": in manette il consigliere leghista che ha sparato al suo ex socio (Di venerdì 30 luglio 2021) Gaetano Aronica è in regime di detenzione domiciliare per decisione del gip: per il giudice l'uomo potrebbe reiterare il comportamento Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 luglio 2021) Gaetano Aronica è in regime di detenzione domiciliare per decisione del gip: per il giudice l'uomo potrebbe reiterare il comportamento

Advertising

elio_vito : Buonasera. Volevo ringraziare il mio partito per la solidarietà che (non) mi ha espresso. #Lega #DDLZan - stanzaselvaggia : Volevo ricordare a quei miserabili dei no vax che oggi stanno santificando De Donno che sbraitano da mesi chiedendo… - matteosalvinimi : Non ci volevo credere. Perdiamo una bella persona, un grande medico, che durante il Covid ha lottato come un leone… - angs_illi : @AlinorLeBlanc BEH NON È COLPA MIA SE NESSUNO MI VUOLE IO PERÒ LA MIA MACCHINA NUOVA LA VOLEVO TANTO Ma noo Te le regalo io - rprat75 : @TheRealTaddy93 ah ah, non volevo essere intimidatorio. Chiedi pure sui nomi...anche in privato magari -