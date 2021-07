L’ex grillino no vax si punta una pistola per protestare contro i vaccini: guarda il video choc (Di venerdì 30 luglio 2021) Un gesto forte quello compiuto dalL’ex grillino Davide Barillari. Dichiaratamente no vax, quest’ultimo in segno di protesta ha preso una pistola, che ha rivelato essere giocattolo, e se l’è puntata contro il suo braccio destro, all’altezza di dove viene effettuata la somministrazione del vaccino. Il video ha creato tantissime polemiche ma sul fronte no vax ha scatenato un’ondata di entusiasmo e sostegno. Come se non bastasse Barillari, oggi al Gruppo Misto del Consiglio Regionale del Lazio, ha avuto anche il coraggio di prendersela con la stampa per i titoli a lui dedicati. Di seguito il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 luglio 2021) Un gesto forte quello compiuto dalDavide Barillari. Dichiaratamente no vax, quest’ultimo in segno di protesta ha preso una, che ha rivelato essere giocattolo, e se l’ètail suo braccio destro, all’altezza di dove viene effettuata la somministrazione del vaccino. Ilha creato tantissime polemiche ma sul fronte no vax ha scatenato un’ondata di entusiasmo e sostegno. Come se non bastasse Barillari, oggi al Gruppo Misto del Consiglio Regionale del Lazio, ha avuto anche il coraggio di prendersela con la stampa per i titoli a lui dedicati. Di seguito il ...

Advertising

CorriereCitta : L’ex grillino no vax si punta una pistola per protestare contro i vaccini: ecco il video choc… - Tino44588447 : RT @mariamacina: Il segretario del Pd, a differenza di Berlusconi, si sta impegnando per ostacolare il ddl Cartabia, subordinando il sosteg… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @mariamacina: Il segretario del Pd, a differenza di Berlusconi, si sta impegnando per ostacolare il ddl Cartabia, subordinando il sosteg… - enrico_farda : RT @mariamacina: Il segretario del Pd, a differenza di Berlusconi, si sta impegnando per ostacolare il ddl Cartabia, subordinando il sosteg… - ChicoCayetano : RT @mariamacina: Il segretario del Pd, a differenza di Berlusconi, si sta impegnando per ostacolare il ddl Cartabia, subordinando il sosteg… -