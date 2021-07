Incendi di vegetazione in provincia di Palermo, numerosi interventi (Di venerdì 30 luglio 2021) Palermo – Nella giornata del 29 luglio i Vigili del fuoco di Palermo sono intervenuti per contrastare i numerosi Incendi di vegetazione che hanno interessato tutta la provincia: San Giuseppe Jato, Petralia Soprana, Partinico, Belmonte Mezzagno, Carini, Caccamo, Prizzi, Valledolmo, Misilmeri e Cefalà Diana. Oltre alle squadre di terra, a salvaguardia delle zone abitate, sono intervenuti anche i canadair della flotta aerea del corpo Nazionale, che hanno effettuato numerosi lanci nelle aree interessate. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per tutta la notte e si è ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 30 luglio 2021)– Nella giornata del 29 luglio i Vigili del fuoco disono intervenuti per contrastare idiche hanno interessato tutta la: San Giuseppe Jato, Petralia Soprana, Partinico, Belmonte Mezzagno, Carini, Caccamo, Prizzi, Valledolmo, Misilmeri e Cefalà Diana. Oltre alle squadre di terra, a salvaguardia delle zone abitate, sono intervenuti anche i canadair della flotta aerea del corpo Nazionale, che hanno effettuatolanci nelle aree interessate. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per tutta la notte e si è ...

Advertising

beppe_grillo : Gli incendi in #Sardegna sono solo l’ultimo caso di un fenomeno in crescita, non solo in Italia. Abbiamo un urgente… - emergenzavvf : #Oggi i #vigilidelfuoco sono impegnati su 240 incendi di vegetazione. Maggiori criticità a Scanzano Jonico (MT), ev… - messveneto : Incendi, brucia il Palermitano: canadair in azione: A fuoco ettari di vegetazione e macchia mediterranea, complici… - Loredanataberl1 : RT @beppe_grillo: Gli incendi in #Sardegna sono solo l’ultimo caso di un fenomeno in crescita, non solo in Italia. Abbiamo un urgente bisog… - OttaviDeborah : RT @beppe_grillo: Gli incendi in #Sardegna sono solo l’ultimo caso di un fenomeno in crescita, non solo in Italia. Abbiamo un urgente bisog… -