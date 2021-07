Il primo pensiero della no-vax ricoverata per Covid? “Non vaccinatemi” (Di venerdì 30 luglio 2021) Ha rischiato la vita una signora 54enne di Torino: non sono bastate le sue gravissime condizioni di salute a convincerla a vaccinarsi. La donna è stata ricoverata per polmonite interstiziale, i sintomi che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi quando si è parlato di Covid. Nel corso degli esami è risultata poi positiva al tampone per il Coronavirus. “Non vi venga in mente di vaccinarmi” ha detto la donna all’equipe medica che stava seguendo la sua degenza. “Non voglio essere vaccinata a mia insaputa”, ha spiegato la pazienza quando i medici l’hanno intubata e la preparavano al ricovero in rianimazione. Ovviamente lo staff medico dell’ospedale non ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) Ha rischiato la vita una signora 54enne di Torino: non sono bastate le sue gravissime condizioni di salute a convincerla a vaccinarsi. La donna è stataper polmonite interstiziale, i sintomi che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi quando si è parlato di. Nel corso degli esami è risultata poi positiva al tampone per il Coronavirus. “Non vi venga in mente di vaccinarmi” ha detto la donna all’equipe medica che stava seguendo la sua degenza. “Non voglio essere vaccinata a mia insaputa”, ha spiegato la pazienza quando i medici l’hanno intubata e la preparavano al ricovero in rianimazione. Ovviamente lo staff medico dell’ospedale non ...

