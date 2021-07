Guida TV: programmi di stasera, venerdì 30 luglio 2021 (Di venerdì 30 luglio 2021) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, venerdì 30.7.2021, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Top Dieci Show RAI2 Il Circolo degli Anelli Sport RAI3 Una doppia verità Film RETE4 Terzo Indizio Docufiction CANALE5 Inès dell’Anima Mia Serie TV ITALIA1 Chicago PD Serie TV LA7 Un povero ricco Film REALTIME Primo appuntamento Crociera Docureality CIELO Il Dio Serpente Film TV8 Italia’s Got Talent – Best of Talent Show NOVE I Migliori Fratelli di Crozza Satira first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di venerdì 30 luglio 2021)aitv della prima serata di oggi,30.7., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Top Dieci Show RAI2 Il Circolo degli Anelli Sport RAI3 Una doppia verità Film RETE4 Terzo Indizio Docufiction CANALE5 Inès dell’Anima Mia Serie TV ITALIA1 Chicago PD Serie TV LA7 Un povero ricco Film REALTIME Primo appuntamento Crociera Docureality CIELO Il Dio Serpente Film TV8 Italia’s Got Talent – Best of Talent Show NOVE I Migliori Fratelli di Crozza Satira first appeared on Ascolti Tv Blog.

