Fortnite ha eliminato per sempre uno dei personaggi più amati dai fan?

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 30 luglio 2021) Bushranger, uno deipiùdai giocatori dipotrebbe essere morto. La supposizione di variarriva in seguito alla presenza di una tomba presente dove un tempo c'era questo NPC. Ora c'è una fossa appena scavata con alcuni fiori che spuntano dal terreno. La scorsa settimana inè stata aggiunta una missione leggendaria in cui i giocatori dovevano trovare e contrassegnare uova aliene per aiutare Bushranger che si prendeva cura di un neonato extraterrestre. Ora però questo NPC non è più presente e ciò ha lasciato i giocatori abbastanza tristi, tanto che la tomba ora viene ...