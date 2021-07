Calciomercato Fiorentina, è Nastasic l’erede di Milenkovic (Di venerdì 30 luglio 2021) Calciomercato Fiorentina, i viola lavorano al ritorno del difensore serbo per sostituire Milenkovic, possibile partente Come riportato dal quotidiano La Nazione, la Fiorentina non vuole farsi trovare impreparata dalla cessione di Nikola Milenkovic. Il serbo potrebbe partire nei prossimi giorni, visto il contratto in scadenza nel 2022, con la Juve sempre interessata. Per sostituirlo, il club viola starebbe lavorando al ritorno di Matija Nastasic, che vuole lasciare lo Schalke04 dopo la retrocessione in seconda serie. Il cartellino del 28enne è valutato 3 milioni di euro. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 luglio 2021), i viola lavorano al ritorno del difensore serbo per sostituire, possibile partente Come riportato dal quotidiano La Nazione, lanon vuole farsi trovare impreparata dalla cessione di Nikola. Il serbo potrebbe partire nei prossimi giorni, visto il contratto in scadenza nel 2022, con la Juve sempre interessata. Per sostituirlo, il club viola starebbe lavorando al ritorno di Matija, che vuole lasciare lo Schalke04 dopo la retrocessione in seconda serie. Il cartellino del 28enne è valutato 3 milioni di euro. L'articolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Fiorentina Fiorentina, accelerata per Nastasic: la cifra richiesta dallo Schalke Commenta per primo Matija Nastasic di nuovo alla Fiorentina ? Come riporta La Nazione, il difensore serbo è in pole per tornare in Toscana: Barone e Pradé sono al lavoro con lo Schalke 04 , con 3 milioni di euro l'affare si chiude.

Calciomercato Brescia: i nodi Joronen e Donnarumma. E' caccia ai rinforzi La Fiorentina ha guardato con interesse al giovane centrale bresciano, ma le Rondinelle non vogliono privarsi di quello che ha tutte le carte in regola per diventare un vero e proprio simbolo per la ...

Calciomercato Fiorentina, casting per il play da Sensi a Torreira Corriere dello Sport Calciomercato Fiorentina – I nerazzurri soffiano un obiettivo ai viola Giocatori che sono state delle vere e proprie bandiere nell'ultimo periodo, dovrebbero rinnovare. Andiamo insieme a scoprire di chi si tratta ...

Clamoroso, Bernardeschi all’Inter a parametro zero Il calciomercato entra nella fase più delicata e i club di Serie A lavorano per chiudere quanto prima le trattative. Anche se la priorità delle big italiane è quella di cedere per poi investire i sold ...

