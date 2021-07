Addio alla Juventus: oggi le visite mediche col nuovo club (Di venerdì 30 luglio 2021) Tutto fatto per il passaggio di Frabotta dalla Juventus al Verona. oggi in programma le visite mediche e la firma del contratto. Tutto fatto. Manca soltanto la firma ma ormai Gianluca Frabotta è da considerare un nuovo giocatore dell’Hellas Verona. Il giocatore nella giornata odierna sosterrà le visite mediche di rito per poi dirigersi nella Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 30 luglio 2021) Tutto fatto per il passaggio di Frabotta dal Verona.in programma lee la firma del contratto. Tutto fatto. Manca soltanto la firma ma ormai Gianluca Frabotta è da considerare ungiocatore dell’Hellas Verona. Il giocatore nella giornata odierna sosterrà ledi rito per poi dirigersi nella Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

