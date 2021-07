Uomini e donne, Alessio si smarca da Samantha: “Non spiattello tutto” (Di giovedì 29 luglio 2021) Duro sfogo, dalla spiaggia di Formentera, per Alessio Cennicola, ex fidanzato di Samantha Curcio. L’ex corteggiatore di Uomini e donne si arrabbia con i fan che continuano a mandargli segnalazioni evidentemente sulla sua ex, tronista del dating show di Maria De Filippi Alessio Ceniccola si sfoga su Instagram. Non ce la fa più a sentir parlare di rispetto e di Samantha Curcio (della sua ex non fa esplicita menzione Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 29 luglio 2021) Duro sfogo, dalla spiaggia di Formentera, perCennicola, ex fidanzato diCurcio. L’ex corteggiatore disi arrabbia con i fan che continuano a mandargli segnalazioni evidentemente sulla sua ex, tronista del dating show di Maria De FilippiCeniccola si sfoga su Instagram. Non ce la fa più a sentir parlare di rispetto e diCurcio (della sua ex non fa esplicita menzione Articolo completo: dal blog SoloDonna

