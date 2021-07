Siamo alle comiche: Fognini si dà del “fr***o” da solo e Vito (Fi) invoca il Ddl Zan (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma, 29 lug – Fabio Fognini durante l’incontro perso alle Olimpiadi di Tokyo contro Medvedev si è “insultato” da solo dandosi del “fr**io”. Voi direte, uno sarà almeno libero di insultarsi da solo? Non se si autodiscrimina sessualmente, pare. Fognini si dà del “fr**io” e si … chiede scusa “Il caldo dà alla testa! Nel match di oggi ho usato un’espressione davvero stupida verso me stesso. Ovviamente non volevo offendere la sensibilità di nessuno. Amo la comunità Lgbt e mi scuso per la sciocchezza che mi è uscita“, queste le parole di scusa (ma a chi?) di Fognini dopo lo sfogo contro sé ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma, 29 lug – Fabiodurante l’incontro persoOlimpiadi di Tokyo contro Medvedev si è “insultato” dadandosi del “fr**io”. Voi direte, uno sarà almeno libero di insultarsi da? Non se si autodiscrimina sessualmente, pare.si dà del “fr**io” e si … chiede scusa “Il caldo dà alla testa! Nel match di oggi ho usato un’espressione davvero stupida verso me stesso. Ovviamente non volevo offendere la sensibilità di nessuno. Amo la comunità Lgbt e mi scuso per la sciocchezza che mi è uscita“, queste le parole di scusa (ma a chi?) didopo lo sfogo contro sé ...

