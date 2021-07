Posso farlo o devo farlo? Il dubbio di Simone Biles (Di giovedì 29 luglio 2021) Il 23 luglio del 1996 Kerri Strug aveva diciotto anni e una vita di sacrifici, dolore e rimpianti alle spalle. Quattro anni prima, non si era qualificata per partecipare al concorso individuale delle Olimpiadi di Barcellona, poi si è strappata un muscolo dello stomaco ed è caduta sulla schiena durante un esercizio alle parallele asimmetriche. «La carriera di una ginnasta è piuttosto corta, la maggior parte raggiunge il proprio picco tra i quindici e i sedici anni», aveva detto quando di anni ne aveva quattordici. E parlando delle rinunce che accompagnava la sua passione: «Ho il resto della mia vita per le altre cose. Questo conta troppo per me». Nonostante le difficoltà era entrata nella ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 29 luglio 2021) Il 23 luglio del 1996 Kerri Strug aveva diciotto anni e una vita di sacrifici, dolore e rimpianti alle spalle. Quattro anni prima, non si era qualificata per partecipare al concorso individuale delle Olimpiadi di Barcellona, poi si è strappata un muscolo dello stomaco ed è caduta sulla schiena durante un esercizio alle parallele asimmetriche. «La carriera di una ginnasta è piuttosto corta, la maggior parte raggiunge il proprio picco tra i quindici e i sedici anni», aveva detto quando di anni ne aveva quattordici. E parlando delle rinunce che accompagnava la sua passione: «Ho il resto della mia vita per le altre cose. Questo conta troppo per me». Nonostante le difficoltà era entrata nella ...

AntonioCorsa : Ovviamente, di questo non posso che esserne felice soprattutto perché non siamo scesi a compromessi e non abbiamo r… - SoniaLaVera : RT @_Guido_0: @GiulioMarini2 @borghi_claudio @GPDP_IT Scusi avvocato..non ho capito in merito alla multa….in che senso..posso rifiutare l’i… - Esterin62237737 : RT @DomPer888: @virginiaraggi Comunque stai spopolando do brutto anche su tik tok le persone ti amano basta leggere i commenti io non posso… - _i_n_d_i_o_33_ : Ah. ?? Adesso non posso farlo. ?? E come faccio a saperlo se non faccio l'esame di protrombina. La trombofilia pu… - inbuckysarms : Spesso penso a quanto è stato bello il secondo anno di uni io non posso non farlo io devo farlo ogni giorno -